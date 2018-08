Meßstetten gibt es nicht erst seit 40 Jahren:Beim Stadterhebungsjubiläum überreichten Heinz Roth, Vorsitzender des Heimat- und Geschichtsvereins, und sein Stellvertreter Wolfgang Rumfeld Bürgermeister Frank Schroft ein vergrößertes und gerahmtes Faksimile der Meßstetter Ersterwähnungsurkunde. Die wurde am 31. Oktober 843 ausgestellt, also vor 1175 Jahren – noch ein Jubiläum, wie Roth in seiner launigen, auf schwäbisch gehaltenen Ansprache vermerkte. Das Original der Urkunde, in der diverse Schenkungen eines Adligen namens Adalhart vermerkt sind und unter anderem auch Straßberg erwähnt wird, befindet sich im Stiftsarchiv St. Gallen. Foto: Groh