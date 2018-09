Meßstetten. Im Zuge der Erneuerung der SPD Baden-Württemberg hat das Forum "Demokratische Linke in der SPD" (DL 21) ein Positionspapier verfasst, das bei einer Tagung am 29. September "Mit Links für Gerechtigkeit" diskutiert und überarbeitet werden soll. Die Tagung findet in Stuttgart, AWO Ost, von 10.30 bis etwa 16 Uhr statt. Andreas Raschke, stellvertretender Ortsvereinsvorsitzender und Mitglied im Sprecherkreis der DL 21 bietet eine Mitfahrgelegenheit unter Telefon 07436/78 44 359 oder spdmessstetten@aol.com.