Meßstetten "Daumen hoch" für das Zeltspektakel

Meßstetten. Es war für alle die letzte Gelegenheit, ihre verbliebenen "Spektakelos" auf den Kopf zu hauen. Der "Spektakelo", der in diesem Jahr eingeführt wurde, war die Währung der Zeltspektakel-Stadt. Wer ein bisschen Geld brauchte, konnte sie sich beispielsweise durch Aufräumen verdienen, und Sparfüchse konnten sie sogar bei der Zeltspektakel-Bank anlegen.

Oder eben ausgeben. Schon die ganze Woche lang hatten die Zeltspektakel-Teilnehmer angesichts eines reichhaltigen Angebots die Qual der Wahl gehabt – doch das Stadtfest setzte dem Ganzen die Krone auf: Im Chemie-Labor gab es Knete, in der Gärtnerei Kresseköpfe, die Cafeteria lockte mit Pizza, und die Naschkatzen konnten sich einen eigenen Fruchtspieß zusammenstellen und dann mit Schokolade überziehen. Das Kunsthaus bot Kochlöffelfiguren an, im Tierheim wurden Tiermasken gebastelt – wer seiner Kreativität noch einmal freien Lauf lassen wollte, hatte hier die Gelegenheit dazu.

Eine Disco und eine Hüpfburg gab es in der Zeltspektakelstadt ebenfalls – in ihr kam so mancher kräftig ins Schwitzen; um so besser schmeckte danach der selbstgemixte Cocktail. Die obligatorische Schminkecke durfte natürlich auch nicht fehlen – die Zeit, die zur Verfügung stand, um all diesen Versuchungen nachzugeben, war mit drei Stunden eher knapp bemessen. Da mussten schon Prioritäten gesetzt werden.