Meßstetten Das Ziel: Ein Ärztehaus im Luftkurort

Profitieren soll der Tourismus freilich auch vom beabsichtigten Kauf des Wasserturms Meßstetten durch den Zweckverband Wasserversorgung Hohenberggruppe: "Unser Wasserturm war schon immer ein – wie man heute ›schwenglisch‹ sagt – Eyecatcher", also ein Hingucker, so Schroft. "Er könnte als weiterer touristischer Leuchtturm ein Anziehungspunkt für Gäste sein." Dem Gemeinderat wird also die Arbeit nicht ausgehen in nächster Zeit.