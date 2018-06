Meßstetten Das Küchen-Team hatte viel zu tun

Meßstetten-Unterdigisheim. Ab sofort darf wieder in der frisch renovierten und sanierten Festhalle gefeiert werden: Das freute die Einwohner, insbesondere die katholischen Christen von Unterdigisheim, ganz besonders, denn so konnten sie an Fronleichnam nach dem Gottesdienst und dem Prozessionsumzug nach einjähriger Pause ihr Pfarrfest wieder in der angestammten Halle feiern.