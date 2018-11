Meßstetten Das Jubiläumsjahr neigt sich

Mayer ließ noch einmal das Festwochenende, mit dem Oberdigisheim sein 1250-jähriges Bestehen gefeiert hatte, Revue passieren und verwies auf die letzte Jubiläumsveranstaltung, einen Vortrag zum Thema "Die Burg in Oberdigisheim" am 11. November in der Bärahalle. Laut Mayer hat Oberdigisheim derzeit 789 Einwohner. Der seit langem geforderte Zebrastreifen beim "Ochsen" werde wohl demnächst gebaut, auf dem unteren Parkplatz am Stausee seien Wohnmobilstellplätze angelegt, oben sei der Spielplatz verlegt und sicherer gemacht worden. Der Radweg nach Obernheim stehe kurz vor der Fertigstellung, der Friedhof bekomme im Frühjahr eine neue Urnenkammeranlage, und der neue Hochbehälter an der Haselsteige, in dem zwei Edelstahlbehälter jeweils 150 000 Liter Trinkwasser fassen, werde in Kürze an das Wassernetz angeschlossen. Billig sei er mit 800 000 Euro nicht gewesen.

Frank Härter von der DRK-Ortsgruppe Obernheim-Oberdigisheim stellte die Rote SOS-Rettungsdose vor. Sie enthalte alle wichtigen Daten auf einem Datenblatt und könne Leben retten, wenn sie an einem zentralen Ort für den schnellen Zugriff im Notfall aufbewahrt werde – etwa im Kühlschrank oder im Treppenhaus, auf keinen Fall aber im Schrank, denn den dürften die Helfer nicht öffnen.

Musikalische Unterhaltung bot der Posaunenchor Tieringen-Oberdigisheim, der unter Leitung von Beate Märklin Volkslieder und Modernes spielte und die Senioren zum Mitsingen und -klatschen animierte.