Meßstetten/Meßkirch. Eine Halbtagesexkursion zum "Campus Galli" in Meßkirch unternimmt der Meßstetter Heimat- und Geschichtsverein am Sonntag, 16. September. Um 13 Uhr treffen die Teilnehmer sich auf dem Parkplatz in der Bolgasse hinter dem Rathaus und fahren dann nach Meßkirch. Die anschließende Führung über die mittelalterliche Baustelle, deren Pläne den historischen des Klosters St. Gallen entsprechen, kostet elf Euro. Anmeldungen nimmt Wolfgang Rumfeld unter der Rufnummer 07431/65 41 entgegen.