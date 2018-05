Meßstetten-Oberdigisheim. "Künstler sind auch nur Menschen" lautet der Titel einer Vortragsreihe in der Galerie im Fehlochhof, "Das Ende der Malerei" der Titel des nächsten Beitrags. Viele Künstler der 1960er-Jahre empfanden die Einordnung ihrer Arbeiten und Werke in Malerei und Bildhauerei als zu erstarrt und zu bürgerlich. Sie erweiterten den Kunstbegriff durch Objektkunst, Aktionen, Performances und Installationen. Einige Beispiele aus den vergangenen Jahrzehnten sollen diesen "Ausstieg aus der Malerei" erlebbar und verständlich machen. Die Veranstaltung beginnt am Sonntag, 27. Mai, um 17 Uhr mit dem Künstler Rainer Müller-Tombrink. Eine Anmeldung unter der Telefonnummer 07436/434 ist erforderlich.