Meßstetten Darbietungen voll Humor und Klang

So viel Witz und Humor konnten nur noch die Stargäste, die "AcaBellas", toppen: Mit reichlich Charme und Esprit präsentierten die Sängerinnen die weibliche Sicht auf Themen, die Frauen alltäglich erleben. Was tun, wenn "sie" plötzlich nicht mehr in ihre Abendgarderobe passt?