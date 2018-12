Meßstetten Dank und Anerkennung für sportliche Erfolge

Insgesamt galt es, 68 Athleten zu ehren, wobei die Mädchen der Turn- und Showgruppe GymMeßtics des TSV Meßstetten sowie die Frauenmannschaft der HSG Hossingen/Meßstetten die größten Gruppen waren.

Bürgermeister Frank Schroft freute sich im Namen der Stadt die Sportler aus Meßstetten für ihre herausragenden Leistungen zu ehren, mit denen sie in der Region und weit darüber hinaus zu den Aushängeschildern zählen. Die Auszeichnungen bedeuteten gleichzeitig den Dank dafür, dass die Sportler vom achten bis zum 66. Lebensjahr die Stadt in besonderer Weise repräsentieren. In diesen Dank wurden die Eltern, Familie, Partner, die Sponsoren, die Vereinsvorsitzenden, die Trainer, Physiotherapeuten und viele mehr, die mit zu diesen Erfolgen beigetragen haben, mit eingeschlossen.

Mit dem Hinweis auf die im Januar beginnende Handball-Weltmeisterschaft der Männer, bei der Deutschland und Dänemark in Kooperation die Ausrichter sind, wurden auch die Kooperationen in kleinerem Rahmen erwähnt, so wie bei den Handballern die HSG Hossingen/Meßstetten und im Fußball die SG Meßstetten/Tieringen. Solche Zusammenschlüsse böten neben Vorteilen wie einem größeren Kader von Spielern und einer Steigerung des Leistungsniveaus aber auch Herausforderungen. Spieler, die ehemals Gegner auf dem Spielfeld waren, würden zu einer Mannschaft, zu einem Team das fortan gemeinsam um den Sieg kämpfe. Es gebe wenige andere Bereiche, in denen Menschen aus allen Teilen der Welt zusammenkämen und sich für ein und dieselbe Sache begeisterten – sei es als Spieler oder als Fan: "Sport verbindet uns also im wahrsten Sinne des Wortes, und zwar über die sprachlichen und kulturellen Barrieren hinweg. Das ist in unserer Zeit von besonderem Wert, und das weiß man in Meßstetten besonders zu schätzen", so der Bürgermeister.