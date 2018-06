Meßstetten Damit Sauter Elektronik erweitern kann

Aktueller Grund ist das Ziel der Firma Sauter Elektronik, zu erweitern. Der Erweiterungsbau soll – wie die bestehenden Produktionsgebäude – der Fertigung von Leiterplatten und Elektronikbauteilen dienen und zudem weitere Büroräume beherbergen. Die Fläche für die Erweiterung des Gewerbebetriebs wird im Bebauungsplan als mischgebietsverträgliches eingeschränktes Gewerbegebiet festgesetzt. Gleichzeitig soll der Rest des Plangebiets langfristig als Mischgebiet gesichert werden. Nicht zuletzt ist es Ziel des Plans, die städtebauliche Entwicklung und Ordnung des Bereichs zu sichern.

In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat den Entwurf des Bebauungsplanes einstimmig gebilligt und beschlossen, dass er einen Monat lang offengelegt werden soll. Außerdem sollen die Träger öffentlicher Belange dazu gehört werden.

Was die Gewerbebetriebe in dem Gebiet angeht, so wird ihre Gebäudehöhe bei 8,80 Metern respektive 4,50 Metern gedeckelt. Zulässig sind für Betriebe nur Flachdächer oder flach geneigte Steildächer mit bis zu fünf Grad Neinung. Dachbegrünung ist in beiden Fällen zwingend.