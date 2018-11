Meßstetten Christus als Leitfigur

Nusplingen/Obernheim/Meßstetten. 60 Gemeindemitglieder der Seelsorgeeinheit Heuberg haben ihren ehemaligen Pfarrer Renny Mundenkurian in Kochertürn bei Heilbronn besucht. Pfarrer Renny war von 2009 bis 2014 Seelsorger auf dem Heuberg. Seine Tage in Deutschland sind gezählt: Am 17. Dezember kehrt er in seine Heimat Kerala in Indien zurück.