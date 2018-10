Meßstetten Eisenmann kommt

Eine Führung über den Gedenkpfad Eckerwald durch die ehemalige Baustelle des Ölschieferwerkes "Wüste 10" findet am Samstag, 20. Oktober, statt. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr auf dem großen Parkplatz Bolgasse.

Zu einem politischen Frühschoppen mit Kultusministerin Susanne Eisenmann lädt die CDU für Sonntag, 21. Oktober, 11 Uhr, in die "Lamm-Stuben" in Hartheim ein. Eisenmann spricht zum Thema "Kleine Schulen – große Chancen". Eine Diskussion schließt sich an.

Aufs Michelfeld geht es am Samstag, 10. November. Abfahrt ist um 13.45 Uhr am großen Parkplatz Bolgasse. Um 14 Uhr beginnt die Führung in der Galerie Fehlochhof. Im Garten sind Skulpturen aus Holz, Stahl und Stein zu sehen. Sie stammen von verschiedenen Künstlern. Ferner werden die Arbeiten von vier Künstlern der aktuellen Ausstellung erklärt.