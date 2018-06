Meßstetten. Die Luftverteidigungsanlage Martin, Bauwerk I und II, in der Meßstetter Ringstraße wird vorerst nicht geschlossen, wie die Bundeswehr mitgeteilt hat. Im Zuge neuer Herausforderungen hat sie die Schließung einiger Liegenschaften vorerst vertagt, wie es heißt. Davon sind in Baden-Württemberg fünf Liegenschaften betroffen, darunter die Luftverteidigungsanlage in Meßstetten. Bis voraussichtlich Ende 2019 soll geprüft werden, wie es mit der Anlage weitergeht.