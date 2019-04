Meßstetten Bürgermeister und Frau im siebten Ehehimmel

Ab sofort werden sie eine "Ehe zu dritt" führen, wie Pfarrerin Susanne Stephan in ihrer humorvollen Predigt – sie war der erste Höhepunkt des Tages – feststellte: Bürgermeister Frank Schroft und seine Frau Ann-Kathrin haben fast ein Jahr nach der standesamtlichen Trauung nun auch den Segen Gottes für ihren Lebensbund erhalten. Vor wahrlich großer Kulisse, in der prominente Gäste wie der baden-württembergische Justiz- und Europaminister Guido Wolf, die parlamentarischen Staatssekretäre Annette Widmann-Mauz und Thomas Bareiß mit seiner Frau Andrea Verpoorten sowie Landtagsabgeordneter Karl-Wilhelm Röhm nur ein kleiner Teil waren.

Per Drehleiter in den siebten Himmel geschickt

Nach dem ökumenischen Gottesdienst, den Susanne Stephan mit ihrem katholischen Amtskollegen Joseph Kaniyodickal zelebrierte und den der Obernheimer Bürgermeister Josef Ungermann als Überraschungsgast an der Posaune zusammen mit Kantor Michael Eisele an der Orgel musikalisch veredelte, standen die Mitglieder der Skischule Meßstetten, in der die Braut sich sportlich und ehrenamtlich engagiert, vor der Kirche Spalier. Viele Kindergartenkinder warteten mit Blumen, und die Feuerwehr, die ihren tönenden Fuhrpark mitgebracht hatte, lockte die Frischvermählten durch ein Spalier aus Schlauch-Bögen, an dessen Ende Stadtbrandmeister Ralf Smolle dem Paar eine Heiligenfigur überreichte. Dass die beiden per Drehleiter in den siebten Himmel geschickt wurden: selbstredend.