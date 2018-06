Meßstetten "Brauchen wir die Feuerwehrpläne jetzt – oder brauchen wir sie nicht?"

Beim Blick auf die Liste der Haushaltsausgabereste, deren Bildung die Stadträte nun zugestimmt haben, fällt auf, dass darunter Ausgabeposten für Maßnahmen sind, die im längsten Fall seit 2001 – die Verlegung der Landesstraße 440 in Tieringen –, in manchen Fällen schon 2013, in den meisten Fällen freilich 2016 oder 2017 – geplant sind.

Im Fall der L 440 sind die Gründe für die Verzögerung bekannt – und zusammen mit Rainer Mänder vom Albstädter Büro "m.projektentwicklung" arbeitet die Stadt seit einiger Zeit zügig daran, dass es vorwärts geht. Allerdings finden sich in der Liste auch Posten wie die 3500 Euro für die Feuerwehrpläne der Burgschule, der Realschule und des Gymnasiums – 2013 hätten sie fertiggestellt und finanziert werden sollen.

"Sind die Feuerwehrpläne jetzt wichtig oder nicht?", frage Tarzisius Eichenlaub, Fraktionschef der Freien Wähler, provokant in die Runde. "Wenn ja, müssten sie vorgestern gemacht werden, wenn nicht, dann können wir sie rauswerfen." Oliver Rentschler, Fraktionschef der Bürgerliste, riet dazu, "dass wir uns nicht mehr vornehmen sollten, als wir umsetzen können". Marc Peter gab ihm Recht, fand es aber zumindest erfreulich, "dass wir keine so lange zurückliegenden Reste mehr haben wie früher".

Während Bürgermeister Frank Schroft darauf verwies, dass er weiter auf die zügige Abarbeitung hinwirken werde, gab Stadtkämmerer Jürgen Buhl zu bedenken, dass es im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht – besser bekannt als Doppik – keine Haushaltsreste mehr gebe.

Harald Eppler wurde dann aber doch noch kurz zornig – mit Blickrichtung zum Bauamt: Knapp 15 000 Euro in den Haushaltsresten sind unter "Kindergarten Hossingen" für den Anschluss einer Heizung an die Anlage des Vereinsgebäudes vorgesehen. Dennoch habe er erst dieser Tage ein Öltankfahrzeug am Kindergarten gesehen, obwohl Markus Wissmann ihm gesagt habe, der Anschluss werde fertiggestellt. "Ein paar Wochen später ist alles Makulatur. Was kann man noch glauben?" Frank Schroft gab Wissmann sogleich eine Hausaufgabe mit: die Angelegenheit zügig zu regeln. Und die Räte stimmten der Bildung der Haushaltsreste zu.