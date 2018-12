Meßstetten Bischof Nikolaus kann sogar Gitarre spielen

Im weihnachtlich dekorierten Sportheim begrüßte Vorsitzender Albin Rosenbauer rund 30 Mitglieder und zudem ein Bläserquartett aus der Jugendgruppe des Musikvereins Ostdorf, das die Besucher mit bekannten weihnachtlichen Liedern auf den Abend und das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmte.

Man hörte es schon vor der Tür klingeln: Der Nikolaus kündigte sich an. Er und Knecht Ruprecht – ausnahmsweise in weiblicher Gestalt – empfingen die Senioren mit freudig glänzenden Augen und Beifall. Wie man Kinder fragt: "Seid ihr auch brav gewesen?", fragte der Nikolaus die Erwachsenen nach der Bedeutung des Hirtenstabs, des roten Mantels und der Mitra – und erhielt kenntnisreiche Antworten. Dann griff Bischof Nikolaus zur Gitarre und sang zusammen mit den Besuchern das Lied "Wann fängt Weihnachten an". Es folgten noch weitere Lieder, die alle gemeinsam zur Begleitung des Musikantenquartetts sangen.

Danach wurden die Gäste mit Geschenken erfreut und zeigten sich im Gegenzug ebenfalls spendabel, als der Nikolaus Geld für die Kinderkrebshilfe Tübingen sammelte. Zur weiteren Unterhaltung der Mitglieder trug Gottlob Gerstenecker bei, der in schwäbischem Dialekt Geschichtchen erzählte. Ihm, den weiteren Mitwirkenden und dem Wirteteam des Sportheims, das ein leckeres Abendessen zubereitet hatte, dankte Albin Rosenbauer für die fröhliche Feier und wünschte allen ein frohes Weihnachtsfest, beste Gesundheit und einen guten Start ins neue Jahr.