Meßstetten Bibern und Faltern auf der Spur

Nach einer Willkommensgrillparty erläuterte Heinz-Dieter Wagner als Biberbeauftragter des Zollernalbkreises die Lebensweise und das Verhalten des Bibers. Wagner beschrieb ihn als den Baumeister der Artenvielfalt, weil durch ihn totes Holz bereinigt werde und Kleintiere auch eine Chance bekämen. Zudem seien die Dämme gut für Fische.

Für das Nagen an Bäumen haben Biber laut Wagner ganz besondere Zähne. Die Zahnaußenseite hat einen härteren Zahnschmelz als die Zahninnenseite. So nutzt sich der Zahn nicht so schnell ab. Dieses Prinzip wurde bei der Herstellung von Motorsägeketten übernommen. Für sich und seine "Zahnpflege" findet der Biber im renaturierten Oberdigisheimer Ried nach Wagners Worten jetzt wieder einen optimalen Lebensraum vor. Mittlerweile haben sich dort zwei Biberfamilien angesiedelt.

Bei einer Exkursion durch das wieder in den ursprünglichen Naturzustand hergestellte Gebiet wies Jürgen Stingel vom Angel- und Naturschutzverein auf die Veränderungen durch die Renaturierung hin. Besonders hübsche Blüten von Wildblumen erfreuten die Damenherzen, zu denen Ruth Braun als Nabu-Alb-Guide einiges zu berichten wusste.