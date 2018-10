Meßstetten Besucher schwingen sogar das Tanzbein

Zum Feiern bei Speis und Trank ging es anschließend weiter in die Turn- und Festhalle. Dort unterhielt Berthold Ramsperger die Gäste mit bekannten Melodien. Die Stimmung war so gelöst, dass so mancher ein flottes Tänzchen aufs Parkett legte. Derweil verwöhnten fleißige Kirchengemeindemitglieder in der Küche und in der Halle die zahlreichen Gäste mit diversen Speisen und Getränken. Im Foyer stellten die Frauen vom Nähkreis Patchworkarbeiten aus, für die so mancher Besucher großes Interesse zeigte und gerne etwas gekauft hätte.

Der "Ohrwurm" hat hörbar Freude an der Sache

Abgekauft haben die Zuhörer dem gemischten Chor "Ohrwurm" seine Freude am gemeinsamen Singen. Unter der Leitung von Volker Schneider präsentierte der Chor Lieder wie das bekannte "Memory" aus dem Musical "Cats" und Mozarts "Danke für die Zeit".