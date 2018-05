Meßstetten Beim Dudelsack zuckt mancher zusammen

Meßstetten-Unterdigisheim. Die Musikkapelle des Musikvereins Unterdigisheim hat ihr Kirchenkonzert mit der festlichen Fassung "Trumpet Voluntary" für Blasorchester eröffnet. Dabei stand das Trompeten-Ensemble mit lupenreinen hellen Tonintervallen im Mittelpunkt dieses monumental vorgetragenen Musikstücks. Beschwingt ging die Reise über den großen Teich nach Argentinien. Die bekannte Melodie "Don’t cry for, me Argentina" aus dem Musical Evita ging den rund 100 Besuchern wohlklingend ins Ohr. Die Gäste lauschten ebenso mit hoher Aufmerksamkeit dem etwas in tieferer Tonlage souverän spielenden Bariton-Ensemble beim Titel "Fanfare Rondeau". Eine Überraschung gab es beim Stück "Mull of Kintyre", bei dem die Gastsolistin Katja Fischer aus Hardt bei Schramberg den Solopart mit dem Dudelsack spielte. Auch im folgenden Musikstück "Jim Thomson of Flagstaff" stand Katja Fischer mit ihrer Highland Bagpipe, dem schrill tönenden Dudelsack, mit einer Lautstärke von 122 Dezibel im Rampenlicht. Da zuckte doch der eine oder andere Besucher etwas erschrocken zusammen, als der typische irisch-schottische Sound aus der lauten schottischen Sackpfeife erklang. Einen weiteren Höhepunkt bot das Klarinetten-Ensemble mit dem schönen Werk "Berühmtes Menuett", bei dem die Musiker himmlisch, mit melodischer Eleganz die Rhythmen melancholischen Charakters sowie mit lärmend extrovertierten Passagen und düsterer Dramatik spielten. Stark gefordert war das gesamte Orchester beim für Mittel- und Oberstufen geschaffene Stück "The New World in Beat" mit drei Sätzen aus der "Sinfonie aus der Neuen Welt", wobei die Musiker mit harmonischem Zusammenspiel das aufmerksam zuhörende Publikum in den Bann zogen. Flotte und mitreißende Klänge ertönten vom Saxofon-Ensemble, das bei George Gershwins "Summertime" voll im Element war und die packende Stimmung auf die Zuhörer übertrug.