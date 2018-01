Meßstetten Beim Dritten gibt es nichts zu erben

Den Gästen von der Zollern­alb gelang es zwar, den Rückstand in der Schlussphase beim 29:35 (58.) noch etwas einzudampfen; am Ende fiel der Sieg mit 37:29 aber klar für die HSG Ca-Mü-Max aus. "Die Niederlage ist kein Beinbruch. Gegen so einen starken Gegner darf man verlieren. Die Mädels haben sich gewehrt und dagegen gehalten. Aber Ca-Mü-Max war einfach besser. Das muss man akzeptieren", so Röthlingshöfer. HSG Hossingen-Meßstetten: Gscheidle, Offermann; Hauser (1), Eppler, Götting (5), Frey (3), Euchner, Jesse (5/4), Kielich, Bengel (10/2), Vollmer (1), Domscheit (2), Bodmer (2).