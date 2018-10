Meßstetten Bei der Kirbe ist die neue Halle voll

Meßstetten-Unterdigisheim. Viel Raum gibt es in der frisch renovierten und stark vergrößerten Halle für die Besucher und vor allem auch für eine Bühne, auf der nun größere Kapellen und Chöre ausreichend Platz finden. Das wurde beim Auftritt der Gastkapelle vom Musikverein Renquishausen, die mit 60 Musikern zur Kirbe des MV Unterdigisheim angereist war, recht deutlich. Die Musikanten legten mit beschwingten Stücken los und brachten damit Stimmung ins Publikum.

Die Halle füllte sich zur Mittagszeit mehr und mehr, so dass bald alle Plätze belegt waren. Das freute die Mitglieder des MV Unterdigisheim sehr, obwohl sie nun genau wie das Servicepersonal für drei oder vier Stunden in der Küche beim Zubereiten und Servieren der Speisen und Getränke ordentlich zu tun bekamen. Schnitzel und Pommes frites erfreuten sich großer Nachfrage, und auch am Kuchenbüffet durften sich die Gäste mit leckeren Kuchen und Torten versorgen.

Das Repertoire der Musikkapelle Renquishausen reichte von klassischen Musikstücken bis zur volkstümlichen Blasmusik und Schlagern vergangener Zeiten, für die das Publikum kräftigen Applaus spendete.