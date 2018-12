Für bedürftige Kinder in Osteuropa haben die Kinder des Kindergartens Fürhölzer Meßstetten Weihnachtsgeschenke in Schuhkartons gefüllt. Sie brachten unter der Führung von Fabian Schott und Jule Andelar in zwei Bollerwagen ihre Schuhkartons höchstpersönlich zur Sammelstelle von "Weihnachten im Schuhkarton" in Meßstetten. 27 Schuhkartons brachten die Sprösslinge des Kindergartens Fürhölzer auf die langen Reise, um Freude zu bereiten. Foto: Wysotzki