Meßstetten Bebauungsplan für neues Wohngebiet fast fertig

Inzwischen ist es der Stadt gelungen, die Fläche für den gesamten Grünausgleich zu erwerben, so dass die weiteren Verfahrensschritte eingeleitet werden können. Das künftige Neubaugebiet fügt sich an den südlichen Ortsrand von Hartheim an und teilt sich auf in das Gebiet Grund mit 3,4 Hektar und das Gebiet Hülbenwiesen mit 1,4 Hektar. Insgesamt 65 Bauplätze sollen dort entstehen.

Umweltplanungsbüro empfielt Lärmschutzfenster

Planer Hubert Wesner und Klaus Grossmann vom Balinger Büro "Dr. Grossmann Umweltplanung" erklärten im Gremium die Details, wobei Wesner gleich zu Beginn betonte, dass die Lärmwerte am Ortseingang Tag und Nacht um fünf Dezibel überschritten und deshalb Lärmschutzfenster empfohlen würden. Sechs Grundstücke würden daher auch nicht als allgemeines Wohngebiet, sondern als Mischgebiet ausgewiesen. Stichstraßen soll es im Gebiet nicht geben – nur durchgehende Verbindungen mit 5,50 Metern Fahrbahnbreite und 1,5 Metern Gehwegbreite. Die gute Nachricht für kreative Bauherren: Alle Dachformen sollen erlaubt sein – und zwei Vollgeschosse pro Haus.

Klaus Grossmann hat das Gebiet je zur Hälfte als Grünland- und als Ackerflächen identifiziert und viele magere Wiesen dort entdeckt. In der Diskussion kritisierten mehrere Stadträte und auch Bürgermeister Frank Schroft den Kreisverkehr, von dem die Erschließungsstraßen Richtung Hülbenwiesen und Richtung Grund abgehen sollten. Er wurde ebenso aus dem Bebauungsplanentwurf gestrichen wie eine Bestimmung zur Sockelfarbe von Gebäuden.