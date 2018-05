Meßstetten Baubeginn verzögert

Meßstetten. Fragen aus den Reihen der Stadträte kamen in der jüngsten Gemeinderatssitzung zum Sachstand des Baugebiets "Pfarrwiesen" in Heinstetten, zum Kreisverkehr am Hartheimer Weg, der Straßenbaumaßnahme zwischen Hossingen und Tieringen sowie zur Parksituation im Bueloch auf. Dazu erklärte Markus Wissmann vom Stadtbauamt, dass bei den Pfarrwiesen noch die artenschutzrechtliche Prüfung durch das Umweltbüro Grossmann abgewartet werden müsse.