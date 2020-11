Meßstetten Bandle ruft zu mehr Mitarbeit auf

Öffentlichkeitsreferent Marco Fischer, der auch die Internetseite des HGV aufgefrischt hatte, hatte die Konferenz möglich gemacht, in der Vorsitzender Jörg Bandle zunächst über 2019 sprach, da das Frühlings- und das Herbstfest mit allen Aktionen und Attraktionen erfolgreich gewesen seien und auch neue Kunden gebracht hätten. Die verkaufsoffenen Sonntage seien wichtig, um den Angeboten im Internet Paroli und einen gemeinsamen (Einkaufs-)Tag für Familien zu bieten, sagte Bandle und wünschte sich, dass noch mehr Firmen ihre Geschäfte am Sonntag öffnen, was den Standort stärke und auch den einzelnen Händlern nutze.