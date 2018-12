Meßstetten Ausbau der Lauenstraße kostet die Gemeinde 1,55 Millionen Euro

Meßstetten (wl). Die Lauen­straße ist in einem sehr schlechten Allgemeinzustand. Neben Schäden an der Fahrbahn sind auch Schäden am Abwasserkanal sowie der Wasserleitung bekannt. In seiner Sitzung im Juni hat der Gemeinderat die Vergabe der Ingenieurleistungen an das Büro Czerwenka aus Albstadt beschlossen. Dieses hat zwischenzeitlich Entwurfsunterlagen vorgelegt, die dem Gemeinderat vorgestellt wurden. Gemäß den Haushaltsberatungen ist die Umsetzung der Maßnahmen in 2019 vorgesehen.