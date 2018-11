Meßstetten-Hartheim. Bei einem Auffahrunfall in der Römerstraße sind am frühen Montagabend zwei Personenwagen beschädigt worden. Ein 49-Jähriger war gegen 17.45 Uhr seinem Seat ortseinwärts gefahren; kurz nach dem Ortseingang musste er verkehrsbedingt anhalten. Der 73-jährige Fahrer des nachfolgenden Mercedes bemerkte das laut Polizei zu spät, bremste zwar noch, geriet aber auf der schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen und touchierte den Seat seitlich. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 7000 Euro. Verletzt wurde niemand.