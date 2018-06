Meßstetten Auf den Spuren der alten Trapper

Meßstetten-Oberdigisheim (tog). "Bist du einer, der Action liebt und ein paar tolle Tage in freier Natur erleben will?", fragen die Süddeutsche Gemeinschaft und ihr Jugendverband "Entschieden für Christus" (EC) in der Einladung. Der Gemeinschaftspastor des freien Werks innerhalb der evangelischen Landeskirche für die Region Balingen, Marco Görtler, betont: "Auf dem Programm stehen allabendliches Lagerfeuer, spannende Geschichten aus der Bibel, Geländespiele, Workshops, Wasserschlacht- und -rutsche sowie ein Turniernachmittag." In diesem Jahr sind die Abenteuer der Trapper mit ihrem Mut und ihrem Glauben an Gott das Thema. Seit mehr als 40 Jahren veranstalten die Süddeutsche Gemeinschaft und ihre Jugendorganisation im Bezirk Albstadt in den ersten zehn Tagen der Sommerferien das Zeltlager für Jungen im Alter von neun bis 13 Jahren.

Betreut werden sie von einem 20-köpfigen Mitarbeiterteam, inklusive Küchenmitarbeitern und Nachtwache, die dafür oftmals ehrenamtlich ihren Urlaub einsetzen.

Die meisten von ihnen sind selbst früher Teilnehmer gewesen und wollen, dass auch andere das erleben können, was sie früher erlebt haben. Die Kinder können sich bei verschiedenen Gelegenheiten austoben, gute Gemeinschaft erleben und die Natur erkunden.