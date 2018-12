Bei der Weihnachtsfeier des Musikvereins Tieringen unterhalten die Jugendkapelle und die Theatergruppe mit dem Stück "Au Backe!". Die Feier findet am Samstag, 15. Dezember, in der Schlichemhalle in Tieringen statt. Beginn ist um 19.30 Uhr, der Saal öffnet um 18.30 Uhr. Foto: Merz