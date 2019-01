Meßstetten Angela Merkels letzte Signatur

Der Abend stand freilich ganz im Zeichen der Kommunalwahl am 26. Mai, und Vorsitzender Ernst Berger machte deutlich, dass 80 Prozent der Angelegenheiten, die Bürger mit dem Staat verbänden, von der Gemeinde erledigt würden – Grund genug nach seiner Ansicht, sich persönlich einzubringen und zum Gelingen des Gemeindelebens beizutragen. Während Schriftführer Jonas Ganz und Schatzmeister Bodo Schüssler ihre Jahresberichte kurz hielten, ging der stellvertretende Vorsitzende Georg Maier ausführlich auf das Veranstaltungsprogramm ein, hatte es doch wahrlich Interessantes zu bieten. Vor allem hatten sich die Mitglieder weitergebildet: im Druckzentrum des Schwarzwälder Boten ebenso wie bei der Lebenshilfe Zollernalb, in der Gewerblichen Berufsschule Balingen, beim Ausbildungsstützpunkt Kampfmittelabwehr, in der Firma Interstuhl, auf dem Gedenkpfad Eckerwald, im Weltladen Meßstetten und in der Galerie Fehlochhof.

Als einen Höhepunkt nannte Maier den politischen Frühschoppen mit Kultusministerin Susanne Eisenmann und hob außerdem die Führung im Wildgehege Meßstetten hervor. Sie hatte Jörg Hohmann geleitet, der zusammen mit Dietmar Götze auch die Kasse des Ortsverbands geprüft hatte – und Bodo Schüsslers Arbeit für gut befand. Für 2019 plant Maier unter anderem eine Führung beim Balinger Waagenhersteller Bizerba am 10. April und eine politische Informationsfahrt vom 27. bis 30. November nach Berlin.

Ausdrücklich betonte er, dass die informativen Ausflüge allen Interessierten offen stehen: "Meist sind nur 20 bis 40 Prozent der Teilnehmer auch Mitglieder der CDU", sagte Maier.