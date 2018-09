Meßstetten Am Ende sind alle Teilnehmer müde – aber guter Laune

Anschließend konnten die Teilnehmer bei vier Zumba-Angeboten ihr Rhythmus-Gefühl unter Beweis stellen. Ines Schott leitete die Kurse Strong by Zumba und Zumba Step mit Stepbrett; bei Beatrix Stingel standen Zumba Gold für die Tanz-Begeisterten im höheren Alter und Zumba Fitness auf dem Programm. Bei einer Reihe geistiger und körperlicher Yoga-Übungen mit Oelkuch konnte danach ein wenig entspannt werden.

Einen Neuzugang im Sportangebot stellte in diesem Jahr die koreanische Kampfsportart Taekwondo dar. Sie setzt sich aus "Tae", der Fußtechnik, "kwon", der Handtechnik, und "do", dem Weg, zusammen. Die traditionelle Sportart, die Rudolf Wydra den Teilnehmern näher brachte, weist große Ähnlichkeiten mit anderen asiatischen Kampfsportarten auf, unterscheidet sich in wesentlichen Punkten aber auch von diesen. So sind beim Taekwondo Dynamik und Schnelligkeit sehr wichtig.