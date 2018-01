Meßstetten Am Ende findet sich doch ein Paar

Meßstetten. Mit turnerischen, tänzerischen und gymnastischen Darbietungen, sowie einem heiteren Theaterstück haben alle Abteilungen dazu beigetragen, den Senioren des TSV Meßstetten einen schönen Jahreauftakt zu bescheren. Vorstandssprecher Daniel Götting dankte im voraus allen Akteuren, die wochenlang geprobt hatten, um den Gästen einen buchstäblich knallbunten Nachmittag zu bieten. Und den erlebten sie in der Tat, denn das Motto lautete "Neon-Lichter".

In Cocktail-Kleid und schickem Anzug führten Katharina Bodmer und David Weber durch das Programm, das die vollgekleckerte Malerinnen und ein Maler von der Little Dance Group – alle schwenkten kräftig die Farbpinsel – eröffneten. Zur Haft in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Meßstetten sind drei Verbrecherinnen von einem Richter verurteilt worden, in die stilecht gekleidete Polizisten sie zu weiteren Sträflingen brachten, pfiffig dargestellt von den Frauen der Gruppe "Albsteppers".

Viel Beifall erhielten auch die jungen Mädchen der Turnabteilung, die mit den gestandenen Männern der Faustballabteilung als Heidis und Alm-Öhis verkleidet, auf die Alm kletterten und einen Schuhplattler mit artistischen Hebefiguren tanzten. Ein schwarzes Outfit wählten die jungen Tänzerinnen von der Dance Crew, die mit der modernen Tanzchoreografie "Mash-Up 2017" die Besucher erfreuten. Dem Veranstaltungsmotto entsprechend präsentierten sich die jungen Turnerinnen in neonleuchtenden Kostümen mit einer spektakulären Show an Balken und Kasten.