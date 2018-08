Meßstetten Als noch Pferde die Pflüge zogen

Die freilich nicht nur Bilder, sondern auch Nachkommen hinterlassen haben: Renate Gleichauf, die Tochter von Traugott Eppler, war am Sonntag auch im Museum und konnte den Besuchern so manchen Hinweis geben, welche Ansichten ihr Vaters auf diesem oder jenem Bild gemalt haben könnte. Die Sonderausstellung – in der auch mehrere Abbildungen des ehemaligen Meßstetter Rathauses, geschaffen von unbekannten Künstlern in verschiedenen Techniken, zu sehen sind, dauert noch bis zum 28. Oktober und ist mittwochs, sonn- und feiertags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.