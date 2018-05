Ihre vierte Tagesetappe im Marktgräfler Land haben die Mitglieder des Schwäbischen Albvereins Meßstetten und ihre Gäste mit der 13 Kilometer weiten Wanderung auf dem Wiiwegli in Angriff genommen. Seit 2016 ist die Sektion in Tagesetappen auf dem Weg zwischen Rebgärten und herrlichen Aussichten über das Rheintal unterwegs. Unter Führung des gebürtigen Freiburgers Rudi Baumgartner sahen die Meßstetter noch die leicht schneebedeckten Gipfel der Vogesen auf der Strecke von Müllheim-Niederweiler nach Ballrechten, wo sie zum Abschluss in einer Straußenwirtschaft einkehrten. Foto: Wysotzki