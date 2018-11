Meßstetten Advent mit Freundschaft und Zusammenhalt

Im Anschluss an den Gottesdienst wird allen Besuchern ein kostenloses Frühstück im Pfarrer-Hau-Saal serviert. Ab 15 Uhr geht es für Kinder und Junggebliebene in der Kirche weiter. Das Puppentheater Valenti.Ko spielt das Stück "Das Waldhäuschen", eine lehrreiche Geschichte über Feindschaft, Freundschaft und Zusammenhalt. Das Stück wird mit farbenfrohen Stab- und Klappmaulpuppen in fantasievollen Kostümen gespielt. Heitere Musik und poetische Verse begleiten das Geschehen. Ein liebevoll gestaltetes Bühnenbild rundet die Märchenwelt ab. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Weiter geht es am zweiten Adventswochenende, Samstag, 8. Dezember, ab 18 Uhr mit einem Kirchenkonzert "Winterzauber und Weihnachtsklang". Es erklingen Advents- und Weihnachtslieder, Gedichte und Geschichten rund um das Fest der Liebe. Stephanie Simon und die Pianistin Angela Seiwerth sind in der Bruder-Klaus-Kirche zu Gast. Der Eintritt ist frei, Spenden willkommen.