Meßstetten Absturz nachBeziehungskrach

Meßstetten-Hossingen. Die Schwierigkeiten begannen bereits mit der Suche nach Übungsobjekt. Bei diesem handelte es sich um ein junges Paar, das sich ausgerechnet den Schuhmacherfelsen für einen Beziehungskrach ausgesucht hatte. Dieser endete damit, dass der junge Liebhaber von dem 90 Meter lotrecht abfallenden Felsen herunter sprang. Er fiel etwa 40 Meter weit; dann bremsten Bäume seinen Sturz, und er blieb schwer verletzt im Geäst hängen. Die junge Frau erlitt einen schweren Schock und blieb erst einmal auf dem Felssporn sitzen.

So sah die durchaus dramatische Übungsannahme aus, die sich Alexander Scheurer von der Abteilung Hossingen ausgedacht hatte. Die rund 50 alarmierten Einsatzkräfte mussten sich erst einmal bis zu dem Felsen durchkämpfen und dann die Lage in dem steilen und schwer zugänglichen Gelände erkunden. Die Mitglieder des Suchtrupps, der anschließend in den Steilhang einstieg, waren mit Gurten und Seilen gesichert und führten eine Gebirgstrage mit sich. Was ihre Aufgabe nicht einfacher machte: Mit der Trage im abschüssigen Gelände vorwärts und zwischen den dicht stehenden Bäume hindurch zu kommen, das war eine zähe Angelegenheit.

Während sich unten der Suchtrupp zum Absturzopfer vorkämpfte, nahmen sich oben zwei Wehrmänner des unter Schock stehenden Teenagers auf dem Felssporn an. Sie ließen sich von dem hoch erregten Mädchen den Vorfall schilderte, brachten es dann in Sicherheit und übergaben es dem DRK Meßstetten. Ein paar Zaungäste hatten sich auch eingefunden: Thomas Holl, der Stellvertreter des Bürgermeisters, etliche Gemeinderäte, Mitglieder der Feuerwehr-Altersabteilungen und der Meßstetter Gesamtkommandant Ralf Smolle waren vor Ort und warteten gespannt darauf, dass der Verletzte hinauf und über die Felskante gebracht wurde.