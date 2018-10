Meßstetten Abschlag von zehn Prozent ist nötig

Meßstetten. Ein recht kontroverses Meinungsbild herrschte in der jüngsten Gemeinderatssitzung beim Tagesordnungspunkt "Erlass einer Satzung über die Höhe der zulässigen Miete für öffentlich geförderte Wohnungen". Kämmerer Jürgen Buhl stellte die gesetzlichen Regelungen des Landes sowie den Satzungsentwurf der Stadt vor.

Im Landeswohnraumförderungsgesetz, das am 1. Januar 2008 in Kraft getreten ist, sind die Mieten für öffentlich geförderte Wohnungen geregelt. 2009 hat das Land die Kommunen verpflichtet, die höchstzulässigen Mieten für öffentlich geförderte Wohnungen in einer Satzung zu regeln, was aus unerklärlichen Gründen in Meßstetten noch nicht geschehen ist.

Basis sollen die ortsüblichen Vergleichsmieten sein, wobei das Gesetz mindestens einen Abschlag von zehn Prozent verlangt. Auf Teilen des älteren, öffentlich geförderten Wohnungsbestands fand bislang die sogenannte Kostenmiete Anwendung. Sie soll die reinen laufenden Kosten decken, ohne Gewinne zu erzielen.