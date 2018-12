Der Heimatverein Kohlraisle ist auf Familienwanderfahrt gewesen, um Eindrücke zu sammeln. Die Wanderung durchs Siebenmühlental begann in Musberg bei Leinfelden-Echterdingen und endete in Waldenbuch. Bei wechselhaftem Wetter starteten knapp 80 Wanderer. Zur Mittagszeit grillten alle zusammen, ehe sie entlang der Strecke interessante Mühlen besichtigten, etwa die bekannte Mäulesmühle. Die schnellen Wanderer besichtigten die historische Altstadt von Waldenbuch und kauften Schokolade ein. Nach dem Abendessen in Hechingen waren sich alle Teilnehmer einig, dass Wanderwart Christoph Eppler bei der Planung ganze Arbeit geleistet hat.