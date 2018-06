Meßstetten 417 Geschenke für arme Kinder

Nach den vorläufigen Zahlen haben Päckchenpacker im deutschsprachigen Raum 408 809 Geschenke für bedürftige Kinder auf die Reise geschickt. 417 gefüllte Schuhkartons gingen allein von der Meßstetter Sammelstelle auf den Weg zu den Kindern. Die Kartons der Meßstetter Sammelstelle gingen nach Moldawien, Rumänien und in die Slovakei. 417 mal wurden zu Weihnachten 2017 Kuscheltiere, Wollmützen, Zahnbürsten, Bleistifte und noch viel mehr Geschenkmaterial aus Meßstetten auf die Reise geschickt.

Alle Schuhkartons aus der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein wurden 2017/18 in Rumänien verteilt. Die Päckchen aus Südtirol gingen über die Berliner Weihnachtswerkstatt nach Litauen, Serbien, Polen, Ukraine und bis in die Mongolei. "Weihnachten im Schuhkarton" ist Teil der weltweit größten Geschenkaktion für Kinder in Not, "Operation Christmas Child". Seit 1993 wurden weltweit bereits mehr als 146 Millionen Kinder in rund 150 Ländern erreicht.