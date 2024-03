Diskothek ignoriert Tanzverbot am Karfreitag

Der Freitag vor Ostern ist für gläubige Christen ein Tag der Trauer – Tanzen und laute Musik sind sogar gesetzlich verboten. In einer Disko bei Sigmaringen haben über 30 Gäste dieses Verbot missachtet.









. Über das gesetzliche Tanzverbot an Karfreitag hat sich eine Diskothek in Meßkirch bei Sigmaringen hinweggesetzt. Bei einer Überprüfung erwischten Beamte in der Nacht zum Samstag über 30 Frauen und Männer auf der Tanzfläche, teilte die Polizei mit. Der Disko-Betreiber sieht nun einem Ordnungswidrigkeitenverfahren entgegen.