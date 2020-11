Messie in Fischingen Mieter müllt die ganze Wohnung zu

Den damaligen Ortschaftsräten gefielen diese rot-gefärbten häuslichen Umtriebe nicht. Sie hätten von ihm gefordert, dem Mieter zu kündigen. Die Kinder im Ort seien nicht mehr sicher. Solche Befürchtungen hatte er allerdings nicht, und aus Mitleid habe er, wie er zählt, den jungen Mann weiter in dem Haus wohnen lassen. Zumal dann eine Frau eingezogen ist und die Privatveranstaltungen eine Ende nahmen. Immerhin sei es bis dahin ordentlich in der Wohnung gewesen. Was er nicht ahnte: Es begann nun mit der Vermüllung.

Schornsteinfeger kommt kaum durch

Die drei Kellerräume sind im Laufe der Zeit mit diversen Gegenständen wie alten Autoreifen, gestapelten Gartentischen und Kisten bis unter die Decke zugesperrt worden. Der Schornsteinfeger konnte kaum noch zum Kamin vordringen. "Da stand die Waschmaschine. Sie ist hoch in die Wohnung genommen worden", zeigt der Vermieter auf eine Ecke an der Wand.

In der Stube steht noch ein Holzofen, der mal angeblich 6000 Euro gekostet haben soll. Er ist kaputt und vom Kaminfeger beanstandet worden. Nicht auszudenken, wenn herausfallende Gluten einen Hausbrand verursacht hätten.

Katzen streunen durchs Haus

Ein Katze setzt sich draußen auf die verdreckte Fensterbank, in der Erwartung, dass sie gefüttert wird. Eine zweite kommt zur offenen Haustür herein. Sie sieht auch hungrig aus. Ganz offensichtlich waren die Mieter Katzenfreunde, zumindest hängen Katzenbilder an der Wand. Mitgenommen in ihre andere Wohnung haben sie die Tiere aber nicht. Sie streunen nun ums Haus herum.

Die Küche ist nicht mehr brauchbar. Da war Kochen wohl auch schon längere Zeit nicht mehr unter hygienischen Bedingungen möglich. Das einzige, was ordentlich hinterlassen wurde, sind die Bücher im Regal, Märchen und vor allem Liebesgeschichten.

"Den Boden muss ich rausreißen", sagt der Eigentümer. Die Wände sind verdreckt. Er hat sich einen Kostenvoranschlag für die Müllentsorgung machen lassen. 2000 Euro verlange die Firma. Die Container müsse er jedoch selber aufstellen.

Geld, um Handwerker für die Wohnungsrenovierung zu bezahlen, hat er nicht. Als früherer selbstständiger Forstwirt, erzählt er, habe er viel gearbeitet und viel verdient. Das Geld ging verloren: Privat erging es ihm nicht so gut.

Der 77-Jährige will nun selber die Wohnung wieder herrichten. Ein halbes Jahr werde er dafür benötigen. Derweil prozessiert er gegen die ehemaligen Mieter.