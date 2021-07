Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an.

Wie viele Menschen in Baiersbronn oder im Großraum Freudenstadt am Messie-Syndrom leiden, weiß Sven Möbes zwar nicht genau. Seinen Hilfsdienst für die Opfer der zwanghaften Vermüllung bietet er erst seit einigen Wochen an. Doch Anfragen und Hilferufe gibt es genug.