Messervorfall in Rottenburg: Osterkerze an Domsäule zerschlagen

Der AfD-Abgeordnete Miguel Klauß hat beim Innenministerium wegen eines Vorfalls im Rottenburger Dom angefragt. Klauß nutzt den Vorfall für das eigene politische Narrativ.
Die Ermittlungen laufen noch. Die Motivlage ist unklar. Ein Urteil steht aus. Trotzdem redet der AfD-Landtagsabgeordnete aus dem Kreis Calw von einem „Freibrief für straffällig gewordene Ausländer“, die „auf die Bevölkerung losgelassen werden“, nachdem sich das Innenministerium zu einem Vorfall äußerte, der sich zum Ende des vergangenen Jahres im Rottenburger Dom ereignet hat. Gegen den Abgeordneten wird derzeit ebenfalls ermittelt.