Deshalb rückt ein Großaufgebot an Polizei an

Messerstecherei in VS

1 Vereinte Kräfte in der Bahnhofstraße in Villingen – einen Tag nach der Auseinandersetzung zeigt die Polizei verstärkte Präsenz. Foto: Cornelia Spitz

An Tag eins nach der mutmaßlichen Messerstecherei am Villinger Busbahnhof war die Auseinandersetzung nicht nur in der Innenstadt das beherrschende Thema, sondern auch bei der Polizei.









Ein Großaufgebot an Polizisten am Villinger Bahnhof am Samstagabend machte es deutlich: Die blutige Eskalation einer Auseinandersetzung zwischen, laut Polizeimitteilung syrischen und afghanischen jungen Leuten, hallte noch nach.