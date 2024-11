Messerstecherei in Balingen: Mit Küchenmesser auf Bekannten eingestochen

Messerstecherei in Balingen

1 In Balingen ging ein Mann auf einen Kontrahenten mit einem Messer los. Foto: Brian Jackson – stock.adobe.com

Weil er einen Mann mit einem Messer traktiert hat, sitzt ein 45-Jähriger in Untersuchungshaft. Die beiden waren am Samstag Abend vor einem Imbiss in Streit geraten. Der Tatvorwurf gegen den Angreifer lautet versuchter Totschlag.









Unter dem dringenden Verdacht, am Samstagabend bei einer Auseinandersetzung einen 39-jährigen Bekannten mit einem Messer angegriffen zu haben, ist ein 45 Jahre alter Mann noch am Tatort von der Polizei vorläufig festgenommen worden. Der Tatverdächtige befindet sich wegen des Vorwurfs des versuchten Totschlags bereits in Untersuchungshaft.