2 Hinter diesen Türen ist über die Unterbringung des 35-Jährigen verhandelt worden: der Schwurgerichtssaal im Tübinger Landgericht. Darüber: Justitia mit verbundenen Augen. Foto: Becker

Das Sicherungsverfahren gegen den 35-Jährigen, der im September 2021 mit einem Messer bewaffnet, die Rottenburger Innenstadt in Angst und Schrecken versetzte, ist zu Ende. Das Urteil lautet: Mehrfach versuchter Totschlag: ja, allerdings im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen, so das Gericht.















Link kopiert

Rottenburg/Tübingen - Die Ehefrau des Mannes, der mit einem Messer auf Passanten in der Rottenburger Altstadt losgegangen war, kam am zweiten Prozesstag zu Wort. Sie machte von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht keinen Gebrauch. "Halten Sie noch zu ihm oder war das ein Punkt gewesen, wo Sie sagen, das hält die Ehe nicht aus?", wollte der Richter wissen. "Ich halte zu ihm", erwiderte die 33-Jährige, "weil ich weiß, dass er krank ist." Sie arbeite selbst in einem Beruf, wo sie mit kranken Menschen zu tun habe und wisse daher, was Sache ist.

Die Ehefrau betonte, dass ihr Mann gegenüber ihr oder dem gemeinsam Kind, nie aggressiv geworden sei. Zu letzterem bestehe ein sehr gutes Verhältnis. Sie selbst habe die Geschehnisse lange nicht für wahr nehmen können.

Die 33-Jährige berichtete, wie sich die Erkrankung ihres Mannes über die Jahre entwickelte, wie Medikamente das Herz geschädigt hätten, wie der Tod seines Vaters ihn 2021 stark belastet habe. Wie eine Flasche Wodka auch schon bei dem Selbstmordversuch ihres Mannes im selben Jahr im Spiel gewesen sei. Am Tattag habe sie frei gehabt, sei gegen 17 Uhr aus dem Haus, um den Sohn abzuholen. In der Zeit habe ihr Mann dann getrunken.

Immer wieder fällt der Fokus auf den Vater

Die Geburt des Sohnes sollte eigentlich ein Wendepunkt sein. Dann wieder Rückfälle. Ein scheinbar ewig währender Kampf gegen die Krankheit. Als nächstes wurde die Mutter des 35-Jährigen vernommen. In der Schule sei er stets sehr gut gewesen. Ab dem Gymnasium habe sie dann bemerkt, dass ihr Sohn "hässliche Gesichter" gezeichnet habe, sich jedoch nichts dabei gedacht. Sie vermute, dass es sich in dieser Zeit bereits langsam entwickelt habe.

Und: Immer wieder fielen die Worte auf den Vater. Der Vater der bereits psychisch krank gewesen sei und Alkoholiker, der zwar jetzt "unter der Erde" sei, allerdings immer noch Alpträume verursache. Keine gute Kindheit.

"Er wollte nicht wie sein Vater werden. Er wollte ein anderes Leben", erklärte die Mutter. Dann habe sich die Krankheit bemerkbar gemacht und ihrem Sohn immer wieder Steine in den Weg gelegt. "Mein Sohn ist ein Kämpfer", so die Mutter weiter. "Nach jedem Rückschlag hat er gesagt, komm, wir fangen noch einmal von vorne an." Dennoch gab es Suizidversuche. Bei einem habe er erklärt, er wolle keine Last mehr sein.

Das Warum ist im Zusammenspiel zweier Faktoren begründet

Dass es sich bei dem 35-Jährigen Beschuldigten um einen Mann handelt, der "schwer psychisch krank" ist, belegen die zahlreichen stationären Aufenthalte, die der Sachverständige im Rahmen seines Gutachten nannte.

Die Behandlungssituation vor der Tat, der Beschuldigte war bis Ende August in einer Tagesklinik untergebracht gewesen, sei seiner Einschätzung nach "sehr gut" gewesen, erklärte der Gutachter. "Alle haben alles richtig gemacht, viel mehr hätte man nicht machen können." Auch habe sich der 35-Jährige über die Jahre hinweg eigentlich nahezu immer auf ärztliche Behandlungen eingelassen.

Warum also kam es zu den Messerattacken? Der Sachverständige führte das Zusammenspiel von zwei Faktoren an. Zum einen: der Alkohol. Zwar sei der Beschuldigte seit 2014 weitestgehend abstinent gewesen, allerdings habe es immer wieder kurze, wenn auch heftige Rückfälle gegeben.

Auf diese Abhängigkeit habe sich am 7. September des vergangenen Jahres dann die schizoaffektive Psychose aufgesetzt, die sich über die Jahre entwickelt habe. An besagtem Tag musste der Beschuldigte nun einen schnellen Wechsel von einem depressiven Stimmungseinbruch hin zu einer manisch-energiereichen Phase ertragen. So etwas sei nur schwer aushaltbar, eine regelrechte Tortur. Daher habe der 35-Jährige auch zur Wodka-Flasche gegriffen, die er mittels "Sturztrunk" innerhalb kürzester Zeit leerte, um sich Erleichterung zu verschaffen. Die Folge: die maximal mögliche Blutalkoholkonzentration, als der Beschuldigte gegen 18 Uhr das Haus verließ.

Gutachter: Frage der Fremdgefährlichkeit ist zu bejahen

Zudem sei der 35-Jährige medikamentös eingestellt, er nehme also Tabletten. Der Alkohol habe also das Gleichgewicht zwischen dieser pharmakologischen Behandlung und der psychoaffektiven Störung außer Kraft gebracht. Noch nachdem man ihn überwältigt hatte, habe der Beschuldigte im Krankenwagen die Sanitäter als Dämonen wahrgenommen. "Das er sich nicht erinnern kann, nehme ich ihm ab", so der Gutachter weiter. Das Gehirn habe sich in einem Ausnahmezustand befunden, sodass es nicht in der Lage gewesen sei, Erinnerung zu bilden.

Für den Gutachter jedenfalls waren alle Voraussetzungen für eine weitere Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik erfüllt. Die Erkrankung liege vor, die Symptomatizität (der Zusammenhang zwischen Störung und Straftat) ebenfalls. Und drittens bejahte der Gutachter auch die Frage der Fremdgefährlichkeit. Das Geschehen sei bislang zwar singulär, das Risiko einer erneuten Tat bestehe jedoch weiter. Gerade weil man nicht wisse, wohin sich eine mögliche künftige Aggression hinneigen werde, gegen sich selbst wie bei den Suizidversuchen oder gegen andere wie am Tag der Messerattacken. Stimmen zu hören oder Dämonen zu sehen sei schließlich schon vor der Tat vorgekommen.

Am dritten Verhandlungstermin, war dann die Zeit für die Plädoyers gekommen. Die Staatsanwältin schloss sich den Ausführungen des Gutachters an. An jenem 7. September seien bei dem Beschuldigten "die Toten hochgekommen". Also der Tod von Opa, Onkel und vor allem vom Vater in 2021, mit dem er sich noch habe aussprechen wollen, es aber nicht mehr habe können. Deswegen habe er am Tattag auch wieder zum Alkohol gegriffen, weil er sich von jenem Hilfe versprach. Der Rückfall folgte. Und schließlich: "Der Beschuldigte kann nicht für die Taten bestraft werden", so die Staatsanwältin.

Verteidiger: Heute mal "nicht auf Krawall gebürstet"

Der Verteidiger hatte dem nicht mehr viel zu ergänzen. Er sei heute "nicht auf Krawall gebürstet", schließlich handele es sich um kein Straf-, sondern ein Sicherungsverfahren, und wenn man das Gutachten vom Sachverständigen kenne, wisse man schon, wohin die Reise gehe. Sein Mandant beim letzten Wort: "Es fällt mir schwer, ohne meine Familie und Sohn weiterzukämpfen in Zukunft, weil: es ist ein Kampf."

Der Richter verkündete dann das Erwartete: der Beschuldigte wird weiter im Zentrum für Psychiatrie untergebracht. Und: Er hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. "Es war ein Tag, der für viele Rottenburger ein hochgefährlicher war", so der Richter. Sehr viele Menschen seien gefährdet gewesen und sehr viele Menschen hätten das Glück gehabt, das sie nicht weiter verletzt worden seien.

Rechtlich verwirklicht wiederum sah der Vorsitzende mehrfach versuchten Totschlag, allerdings: die Taten wurden im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen. Er hoffe, dass sich der 35-Jährige zum einen darüber bewusst werde, dass, wenn er trinke, er gefährlich für andere werden könne, und zum anderen, dass er nicht mehr zum Alkohol als Selbstmedikamentation greife.

Künftig werde man sich einmal im Jahr nach dem Behandlungsfortschritt in der Psychiatrie erkundigen, auch würden immer wieder externe Gutachten eingeholt. Eine zeitliche Prognose, wann man sie irgendwann einmal wieder unter Bewährungsauflagen laufen lasse, könne nicht gegeben werden.