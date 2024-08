Messerattacke in Rottenburg: Staatsanwalt fordert drei Jahre Haft für Bus-Messerstecher

1 Am Busbahnhof in Rottenburg wurden im Februar zwei Männer mit einem Messer verletzt. (Archivfoto) Foto: Jansen

Die Messerattacke auf einen Busfahrer hatte im Februar ganz Rottenburg schockiert. Kommt der Täter mit einer Bewährungsstrafe davon?









Zwischen dem Busfahrer und dem Täter sei es bereits in der Vergangenheit zu „verbalen Streitigkeiten“ gekommen – das sagt sogar die Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer. Auch ein Zeuge, der bei der Tat im vergangenen Februar am Busbahnhof von Rottenburg dabei war, meinte, zunächst sei der Busfahrer „laut geworden“. Es soll sich wohl um einen Streit um einen Fahrschein gehandelt haben. Dann, so der Zeuge weiter, sei es „immer lauter geworden“. Dass der Täter mit einem Messer zugestochen habe, habe er aber zunächst gar nicht bemerkt. „Ich dachte, er habe mit der Faust zugeschlagen. Es ging alles so schnell.“