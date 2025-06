Frau nach Angriff erschossen - was wir wissen und was nicht

1 Warum die Frau auf die Menschen eingestochen hat, ist bislang unklar. Foto: Felix Hörhager/dpa Dort, wo jedes Jahr das weltberühmte Oktoberfest stattfindet, ereignete sich am Abend Schlimmes: Eine Frau sticht auf Menschen ein, die Polizei schießt sie nieder. Nun stellen sich viele Fragen.







München - Rund zwei Wochen nach der Messerattacke einer Frau auf Passanten in Hamburg gibt es nun einen ähnlichen Angriff in München. Mitten in der bayerischen Landeshauptstadt soll eine 30-Jährige auf Passanten eingestochen haben. Was wir wissen - und was nicht.