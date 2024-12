Messerattacke in Harthausen: „Ihr Leben ist mit diesem Urteil nicht vorbei“

Messerattacke in Harthausen

1 Im Fall um den Messerangriff in Harthausen wurde ein Urteil gefällt. Foto: Müller

Das sagte der Vorsitzende Richter am Landgericht Hechingen bei der Urteilsverkündung. Dem 23-Jährigen Täter riet er, sich mit seiner Tat während seiner Zeit in Haft intensiv auseinanderzusetzen.









Eine Trennung ist für die wenigsten schön und auch die Ungewissheit vor dem was darauf folgt kann einem besonders in diesem verletzlichen Moment große Angst machen. Dann zu erfahren, dass der Ex-Partner bereits mit einem Neuen anbandelt, kann jeden ein bisschen aus der Bahn werfen. Einen Mord begehen deshalb jedoch die wenigsten, fand auch der Vorsitzende Richter am Landgericht Hechingen.